Полицейские разоблачили 21-летнего львовянина, который торговал поддельными талонами на горючее и выманивал деньги у клиентов интернет-магазина.

Правоохранители установили, что злоумышленник реализовывал поддельные талоны на горючее по более низким ценам, чем на АЗС. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Кроме того, подозреваемый размещал на одной из популярных торговых платформ в интернете объявления о продаже игровых приставок и комплектующих к компьютерной технике по умеренным ценам, но не собирался реализовывать эти товары.

Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли большое количество поддельных талонов на горючее, компьютерную технику, денежные средства, вырученные от незаконной деятельности, черновые записи, мобильные и банковские карты, а также другие вещественные доказательства.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы сроком до восьми лет.

От действий подозреваемого пострадали жители Львовской, Житомирской, Черниговской, Волынской и Закарпатской областей. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других лиц, пострадавших в результате противоправной деятельности подозреваемого.