Поліцейські викрили 21-річного львів’янина, який торгував підробленими талонами на пальне й видурював гроші у клієнтів інтернет-магазину.

Правоохоронці встановили, що зловмисник реалізовував підроблені талони на пальне за трохи нижчими цінами, ніж на АЗС. Про це передає прес-служба поліції області.

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Окрім того, підозрюваний розміщував на одній із популярних торговельних платформ в інтернеті оголошення про продаж ігрових приставок і комплектуючих до комп’ютерної техніки за помірними цінами, але не мав наміру реалізовувати ці товари.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили й вилучили велику кількість підроблених талонів на пальне, комп’ютерну техніку, грошові кошти, виручені від незаконної діяльності, чорнові записи, мобільні й банківські картки, а також інші речові докази.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до восьми років.

Від дій підозрюваного потерпіли мешканці Львівської, Житомирської, Чернігівської, Волинської й Закарпатської областей. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, потерпілих внаслідок протиправної діяльності підозрюваного.