Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає паливні талони "рудиментом". На його думку, талони потрібно замінити паливними картами.

Насправді паливні талони часто виявляються більш стабільною “валютою”, аніж гривня. Тому деякі компанії активно їх використовують. Користуються талонами і приватні особи.

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Та на думку директора “Консалтингової групи “А-95” Сергія Куюна випадки шахрайства з паливними талонами є сигналом про необхідність їх заборони на нормативному рівні. “Талони повинні зникнути як клас, вони абсолютно не потрібні для реальних корпоративних клієнтів, яким досить платіжних карт”, – вважає глава “А-95”.

За його словами, “проблема” талонів дуже давня: через величезну цінову різницю засіб роботи з корпоративними клієнтами перетворився на інструмент боротьби за приватних автомобілістів. Крім того, С. Куюн вважає, що талони також є елементом корупції: оперативні зйомки про затримання корупціонерів іноді містять кадри із зображенням вилучених паливних талонів. “З одного боку, рішення дуже просте – відмовитися від цього відвертого рудимента. Та ніхто не хоче бути першим, побоюючись втратити продажі”, – розмірковує експерт. На його думку, тут уся надія на державу.

Нагадаємо, що Сергій Куюн виступає з ініціативою значного збільшення акцизу на автомобільний газ, аби зробити експлуатацію газових автомобілів непривабливою. Робиться це в інтересах українських нафтопереробних заводів.