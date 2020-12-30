Директор "Консалтинговой группы" А-95 "Сергей Куюн считает топливные талоны "рудиментом". По его мнению талоны нужно заменить топливными картами.

На самом деле топливные талоны часто оказываются более стабильной "валютой" чем гривна. Поэтому некоторые компании активно их используют. Пользуются талонами и частные лица.

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Но по мнению директора "Консалтинговой группы" А-95" Сергея Куюна случаи мошенничества с топливными талонами являются сигналом о необходимости их запрета на нормативном уровне. "Талоны должны исчезнуть как класс, они совершенно не нужны для реальных корпоративных клиентов, которым достаточно платежных карт", – считает глава "А-95".

По его словам, "проблема" талонов очень древняя: из-за огромной ценовой разницы средство работы с корпоративными клиентами превратился в инструмент борьбы за частных автомобилистов. Кроме того, С. Куюн считает, что талоны также являются элементом коррупции: оперативные съемки о задержании коррупционеров иногда содержат кадры с изображением изъятых топливных талонов. "С одной стороны, решение очень простое – отказаться от этого откровенного рудимента. Но никто не хочет быть первым, опасаясь потерять продажи", – рассуждает эксперт. По его мнению, здесь вся надежда на государство.

Напомним, что Сергей Куюн выступает с инициативой значительного увеличения акциза на автомобильный газ, чтобы сделать эксплуатацию газовых автомобилей непривлекательной. Делается это в интересах украинских нефтеперерабатывающих заводов.