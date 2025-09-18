Во Львове пройдет День троллейбуса: что празднуем

Таким образом украинский город станет участником 15-го Европейского дня троллейбуса, заряжающегося во время движения. Об этом знаковом событии рассказывается в сообщении мэрии Львова.

Мероприятие проходит под лозунгом "Мобильность для всех" и призвано способствовать устойчивому, инклюзивному и ориентированному на будущее общественного транспорта.

Читайте также Во Львове будут ездить автономные троллейбусы

"Львовский вклад в общеевропейскую инициативу – это уникальное мероприятие "Троллейбус-лаборатория". Мы превратим троллейбус с автономным ходом на мобильный хаб, где 20 участников - активистов, специалистов и энтузиастов - будут разрабатывать идеи для будущего троллейбусной сети Львова. Это сочетание путешествия и хакатона, призвано собрать самые эффективные и креативные решения", – отмечают организаторы.

Нынешнее мероприятие отмечает четыре ключевых преимущества технологии IMC (In Motion Charging - зарядка во время движения):

Мобильность для всех – системы IMC обеспечивают безбарьерный, надежный и доступный для всех пассажиров общественный транспорт.

Эффективность использования ресурсов – благодаря меньшим батареям уменьшается потребление сырья, что соответствует принципам циркулярной экономики, в частности проекту ЕС Interreg CE4CE.

Энергоэффективность – троллейбусы-IMC заряжаются во время движения, что устраняет потребность в длительных остановках и дорогих инфраструктурных решениях, как исследуется в рамках проекта ЕС eBRT2030.

Технология будущего – более 100 городов в мире уже успешно используют эту проверенную и готовую к внедрению технологию.

Европейский день троллейбуса-IMC 2025 поддерживают многочисленные операторы общественного транспорта, компании и институты по всей Европе, в частности:

Barnimer Busgesellschaft mbH (Германия)

Budapest Transport Privately Held Corporation (Будапешт, Венгрия)

DKV Zrt. Debrecen (Дебрецен, Венгрия)

JSC Vilniaus viešasis transportas (Вильнюс, Литва)

ЛКП "Львовэлектротранс" (Львов, Украина)

Prague Public Transit Company (Прага, Чехия)

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni (Гдыня, Польша)

Rīgas satiksme (Рига, Латвия)

Shared Mobility Laboratory (международный)

Solaris Bus & Coach (Польша)

Stadtwerke Solingen (Золинген, Германия)

Start Romagna Spa (Римини, Италия)

Stolichen Electrotransport EAD (София, Болгария)

Szegedi Közlekedési Kft. (Сегед, Венгрия)

Tbus.org.uk (Великобритания)

Tyskie Linie Trolejbusowe (Тихи, Польша)

UAB Kauno autobusai (Каунас, Литва)

UITP – Международная ассоциация общественного транспорта (Бельгия)

Verkehrsbetriebe Zürich (Цюрих, Швейцария)

Напомним, ЛКП "Львовэлектротранс" – первое предприятие Украины, что в 2023 году присоединилось к Международной Ассоциации Общественного Транспорта (UITP).