Во Львове пройдет День троллейбуса: что празднуем

Европейский день троллейбуса, который заряжается во время движения, впервые пройдет во Львове
Таким образом украинский город станет участником 15-го Европейского дня троллейбуса, заряжающегося во время движения. Об этом знаковом событии рассказывается в сообщении мэрии Львова.
Мероприятие проходит под лозунгом "Мобильность для всех" и призвано способствовать устойчивому, инклюзивному и ориентированному на будущее общественного транспорта.
"Львовский вклад в общеевропейскую инициативу – это уникальное мероприятие "Троллейбус-лаборатория". Мы превратим троллейбус с автономным ходом на мобильный хаб, где 20 участников - активистов, специалистов и энтузиастов - будут разрабатывать идеи для будущего троллейбусной сети Львова. Это сочетание путешествия и хакатона, призвано собрать самые эффективные и креативные решения", – отмечают организаторы.
Нынешнее мероприятие отмечает четыре ключевых преимущества технологии IMC (In Motion Charging - зарядка во время движения):
Мобильность для всех – системы IMC обеспечивают безбарьерный, надежный и доступный для всех пассажиров общественный транспорт.
Эффективность использования ресурсов – благодаря меньшим батареям уменьшается потребление сырья, что соответствует принципам циркулярной экономики, в частности проекту ЕС Interreg CE4CE.
Энергоэффективность – троллейбусы-IMC заряжаются во время движения, что устраняет потребность в длительных остановках и дорогих инфраструктурных решениях, как исследуется в рамках проекта ЕС eBRT2030.
Технология будущего – более 100 городов в мире уже успешно используют эту проверенную и готовую к внедрению технологию.
Европейский день троллейбуса-IMC 2025 поддерживают многочисленные операторы общественного транспорта, компании и институты по всей Европе, в частности:
- Barnimer Busgesellschaft mbH (Германия)
- Budapest Transport Privately Held Corporation (Будапешт, Венгрия)
- DKV Zrt. Debrecen (Дебрецен, Венгрия)
- JSC Vilniaus viešasis transportas (Вильнюс, Литва)
- ЛКП "Львовэлектротранс" (Львов, Украина)
- Prague Public Transit Company (Прага, Чехия)
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni (Гдыня, Польша)
- Rīgas satiksme (Рига, Латвия)
- Shared Mobility Laboratory (международный)
- Solaris Bus & Coach (Польша)
- Stadtwerke Solingen (Золинген, Германия)
- Start Romagna Spa (Римини, Италия)
- Stolichen Electrotransport EAD (София, Болгария)
- Szegedi Közlekedési Kft. (Сегед, Венгрия)
- Tbus.org.uk (Великобритания)
- Tyskie Linie Trolejbusowe (Тихи, Польша)
- UAB Kauno autobusai (Каунас, Литва)
- UITP – Международная ассоциация общественного транспорта (Бельгия)
- Verkehrsbetriebe Zürich (Цюрих, Швейцария)
Напомним, ЛКП "Львовэлектротранс" – первое предприятие Украины, что в 2023 году присоединилось к Международной Ассоциации Общественного Транспорта (UITP).