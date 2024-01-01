Во Львове будут ездить автономные троллейбусы

По сообщению департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры мэрии, во времени это не должно растянуться. Уже в течение нынешнего и следующего года для Львова будет разработано технико-экономическое обоснование для подготовки к ускорению движения маршрутов общественного транспорта, в том числе троллейбусов с автономным питанием, и будут определены приоритетные транспортные коридоры.

Все нынешние маршруты пройдут процедуру интеграции в новую выверенную схему. Это должно дать толчок повышению скорости движения. Кроме этого, город получит поддержку в формировании стратегических документов в сфере мобильности.

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"Львов был сопоставлен с итальянским городом Римини, где уже функционирует система Metromare BRT – современная линия троллейбусов, которые заряжаются во время движения. Именно Римини стало стратегическим примером для Львова благодаря полному соответствию потребностям модернизации городской троллейбусной сети", – говорит заместитель начальника управления безопасности и уличной инфраструктуры ЛГС Павел Сирватка.

По его словам, участие в проекте также открывает новые возможности для международного сотрудничества. Львов будет взаимодействовать с городами-партнерами инициативы – среди них Прага, Афины, Барселона, Римини, Богота, Мерида, Амман, Лагос и Адис-Абеба.

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"Обмен опытом и совместная работа над инновационными транспортными решениями будут способствовать устойчивому развитию систем общественного транспорта во Львове", – добавил Павел Сырватка.