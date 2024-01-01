У Львові їздитимуть автономні тролейбуси

За повідомленням департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури мерії, у часі це не повинно розтягнутися. Вже протягом нинішнього та наступного років для Львова буде розроблено техніко-економічне обґрунтування для підготовки до прискорення руху маршрутів громадського транспорту, в тому числі тролейбусів з автономним живленням, та буде визначено пріоритетні транспортні коридори.

Усі теперішні маршрути пройдуть процедуру інтеграції у нову вивірену схему. Це повинно дати поштовх підвищенню швидкості руху. Окрім цього, місто отримає підтримку у формуванні стратегічних документів у сфері мобільності.

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"Львів був зіставлений з італійським містом Ріміні, де вже функціонує система Metromare BRT - сучасна лінія тролейбусів, які заряджаються під час руху. Саме Ріміні стало стратегічним прикладом для Львова завдяки повній відповідності потребам модернізації міської тролейбусної мережі", – каже заступник начальника управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

За його словами, участь у проєкті також відкриває нові можливості для міжнародної співпраці. Львів буде взаємодіяти з містами-партнерами ініціативи – серед них Прага, Афіни, Барселона, Ріміні, Богота, Меріда, Амман, Лагос та Адіс-Абеба.

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"Обмін досвідом та спільна робота над інноваційними транспортними рішеннями сприятимуть сталому розвитку систем громадського транспорту у Львові", – додав Павло Сирватка.