У Львові пройде День тролейбуса: що святкуємо

Таким чином українське місто стане учасником 15-го Європейського дня тролейбуса, що заряджається під час руху. Про цю подію розповідається у повідомленні мерії Львова.

Захід відбувається під гаслом "Мобільність для всіх" і покликаний сприяти сталому, інклюзивному та орієнтованому на майбутнє громадського транспорту.

Читайте також У Львові їздитимуть автономні тролейбуси

"Львівський внесок у загальноєвропейську ініціативу – це унікальний захід “Тролейбус-лабораторія”. Ми перетворимо тролейбус з автономним ходом на мобільний хаб, де 20 учасників — активістів, фахівців та ентузіастів — розроблятимуть ідеї для майбутнього тролейбусної мережі Львова. Це поєднання мандрівки та хакатону, покликане зібрати найефективніші та найкреативніші рішення", – зазначають організатори.

Цьогорічний захід наголошує на чотирьох ключових перевагах технології IMC (In Motion Charging - заряджання під час руху):

Мобільність для всіх – системи IMC забезпечують безбар’єрний, надійний та доступний для всіх пасажирів громадський транспорт.

Ефективність використання ресурсів – завдяки меншим батареям зменшується споживання сировини, що відповідає принципам циркулярної економіки, зокрема проєкту ЄС Interreg CE4CE.

Енергоефективність – тролейбуси-IMC заряджаються під час руху, що усуває потребу у тривалих зупинках та дорогих інфраструктурних рішеннях, як досліджується у рамках проєкту ЄС eBRT2030.

Технологія майбутнього – понад 100 міст у світі вже успішно використовують цю перевірену та готову до впровадження технологію.

Європейський день тролейбуса-IMC 2025 підтримують численні оператори громадського транспорту, компанії та інституції по всій Європі, зокрема:

Нагадаємо, ЛКП "Львівелектротранс" – перше підприємство України, що у 2023 році доєдналося до Міжнародної Асоціації Громадського Транспорту (UITP).