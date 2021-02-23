Львовские патрульные задержали мужчин, вероятно, причастных к краже из автомобиля: один из них закопался в снегу, чтобы его не нашла полиция.

Вызов на проспект Червоной Калины поступил вчера утром от очевидцев. Речь шла о двух неизвестных, которые подозрительно суетились возле припаркованного авто Mazda и что-то откручивали.

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На место происшествия немедленно отправился экипаж патрульных. Как только вероятные злоумышленники увидели служебное авто – изо всех сил бросились бежать.

Одного из них инспекторы задержали сразу. Другого через 10 минут – мужчина прятался от полицейских в парке и закопал себя в снег. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с порошкообразным, вероятно, наркотическим веществом.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет выяснять все обстоятельства дела.

Как оказалось, мужчины успели снять с автомобиля Mazda запчасть, стоимость которой ориентировочно 40-50 тысяч гривен. По предварительной информации, задержанные лица причастны еще к нескольким похожим преступлениям. Мужчин задержали по ст. 208 (Задержание уполномоченным лицом) УК Украины.