Львівські патрульні затримали чоловіків, ймовірно, причетних до крадіжки з авто: один з них закопався у снігу, аби його не знайшла поліція.

Виклик на проспект Червоної Калини надійшов учора зранку від очевидців. Йшлося двох невідомих осіб, які підозріло метушилися біля припаркованого авто Mazda і щось відкручували.

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На місце події негайно вирушив екіпаж патрульних. Щойно ймовірні зловмисники побачили службове авто — щосили кинулися втікати.

Одного з них інспектори затримали одразу. Іншого за 10 хвилин — чоловік ховався від поліцейських у парку і закопав себе у сніг. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з порошкоподібною, ймовірно, наркотичною речовиною.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі з’ясовуватиме усі обставини справи.

Як виявилося, чоловіки встигли зняти з автомобіля Mazda запчастину, вартість якої орієнтовно 40-50 тисяч гривень. За попередньою інформацією, затримані особи причетні ще до кількох схожих злочинів. Чоловіків затримали за ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.