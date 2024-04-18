Старинный мотоцикл более 80 лет пролежал в земле.

Во Львове презентовали чрезвычайный артефакт - старинный мотоцикл, который более 80 лет пролежал в земле. Его в прошлом году нашли в Радеховском районе Львовщины и долго реставрировали, чтобы наконец представить ретро сообществу. Кто его закопал, что это за мотоцикл и почему он так долго пролежал в земле - узнавал корреспондент AUTO-Consulting.

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Как выяснилось, в прошлом году в клуб Ретровики Львова позвонили и сообщили, что на одном дворе во время земляных работ нашли какой-то старый ржавый мотоцикл. Поисковая команда львовских ретровиков прибыла на место и была просто удивлена. Действительно, в земле был найден целенький мотоцикл, как потом выяснилось - это немецкий NSU 201 ZDL 1934 года. Мотоцикл был в полностью комплектном состоянии, а в его баке даже плескалось топливо.

При осмотре находки обнаружили и еще одну интересную деталь. Под слоем песка было не так много ржавчины, которая обычно полностью съедает металлические предметы, находящиеся в земле. Выяснилось, что этот мотоцикл был чимость тщательно смазан, а только потом он был засыпан песком. На металле образовалась прочная корка, которая и спасала металл от коррозии. И стало понятно, что этот мотоцикл даже можно отчистить и он восстанет в первоначальном виде.

Много месяцев, слой за слоем львовский коллекционер Любомир Полюга чистил этот мотоцикл, освобождая поверхность от песка и песчано-масляной пробки, и вдруг под ней начала проступала родная краска. Со временем NSU 201 ZDL начал выглядеть таким, каким он был в 30-е годы прошлого века. А параллельно шла и поисковая работа, чтобы выяснить причины попадания этого мотоцикла в землю.

Как рассказал AUTO-Consulting Любомир Полюга, удалось выяснить, что владелец этого мотоцикла был ветеринаром, он неплохо зарабатывал и мог приобрести себе новенький немецкий мотоцикл в двухместном исполнении. Мотоцикл NSU 201 ZDL имел 200-кубовый двигатель, который развивал 6,5 л.с., 4-ступенчатую коробку передач и мог разгоняться до 70 км\ч. Когда в 1939 году началась Вторая Мировая война и на Львовщину пришла советская власть, технику у населения начали реквизировать. И чтобы избежать потери любимого мотоцикла, ветиринар тщательно его смазал в несколько слоев и аккуратно прикопал во дворе.

Что дальше случилось с тем владельцем неизвестно. Но он никому не рассказал о том тайнике. О том мотоцикле никто не знал. Он так и пролежал в земле до 2023 года, пока его случайно не нашли во время земляных работ.

Теперь NSU 201 ZDL 1934 года можно увидеть во львовском музее Retro Garage. Он в оригинальном состоянии и в той комплектации, в которой выходил когда-то с завода NSU в Некарзульме. Всего с 1934 по 1940 год было изготовлено 81 тыс. мотоциклов ZD/ZDL серии. Они были вторыми по популярности, после NSU Quick в те годы.