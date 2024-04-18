Старовинний мотоцикл понад 80 років пролежав у землі.

У Львові презентували надзвичайний артефакт – старовинний мотоцикл, який більше 80 років пролежав у землі. Його торік знайшли у Радехівському районі Львівщини і довго реставрували, щоб нарешті представити ретро спільноті. Хто його закопав, що це за мотоцикл і чому він так довго пролежав у землі - дізнавався кореспондент AUTO-Consulting.

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Як з'ясувалося, минулого року до клубу Ретровики Львова зателефонували і повідомили, що на одному подвір'ї під час земляних робіт знайшли якийсь старий іржавий мотоцикл. Пошукова команда львівських ретровиків прибула на місце і була просто здивована. Дійсно, в землі був знайдений цілісенький мотоцикл, як потім з'ясувалося - це німецький NSU 201 ZDL 1934 року. Мотоцикл був в повністю комплектному стані, а у його баку навіть плескалося паливо.

При огляді знахідки виявили і ще одну цікаву деталь. Під шаром піску було не так багато іржі, яка зазвичай повністю з'їдає металеві предмети, які перебувають у землі. З'ясувалося, що цей мотоцикл було чимость ретельно змащено, а тільки потім він був засипаний піском. На металі утворилася міцна корка, яка і рятувала метал від корозії. І стало зрозуміло, що цей мотоцикл навіть можна відчистити і він повстане у первісному вигляді.

Багато місяців, шар за шаром львівський колекціонер Любомир Полюга чистив цей мотоцикл, звільняючи поверхню від піску і пісчано-масляної корки, аж раптом під нею почала проступала рідна фарба. Згодом NSU 201 ZDL почав виглядати таким, яким він був у 30-і роки минулого століття. А паралельно йшла і пошукова робота, щоб з'ясувати причини потрапляння цього мотоциклу у землю.

Як розповів AUTO-Consulting Любомир Полюга, вдалося з'ясувати, що власник цього мотоциклу був ветеринаром, він непогано заробляв і мав змогу придбати собі новенький німецький мотоцикл у двомісному виконанні. Мотоцикл NSU 201 ZDL мав 200-кубовий двигун, який розвивав 6,5 к.с., 4-ступінчату коробку передач і міг розганятися до 70 км\год. Коли у 1939 році почалася Друга Світова війна і на Львівщину прийшла радянська влада, техніку у населення почали реквізовувати. І щоб уникнути втрати улюбленого мотоциклу, ветиринар ретельно його змастив у декілька шарів і акуратно прикопав на подвір'ї.

Що далі трапилося з тим власником невідомо. Але він нікому не розповів про ту схованку. Про той мотоцикл ніхто не знав. Він так і пролежав у землі до 2023 року, поки його випадково не знайшли під час земляних робіт.

Тепер NSU 201 ZDL 1934 року можна побачити у львівському музеї Retro Garage. Він в оригінальному стані і у тій комплектації, в якій виходив колись із заводу NSU у Некарзульмі. Всього з 1934 по 1940 рік було виготовлено 81 тис. мотоциклів ZD/ZDL серії. Вони були другими за популярністю, після NSU Quick у ті роки.