Во Вьетнаме изготовили копию гиперкара Pagani Huayra на основе старенького Daewoo Espero. На весь процесс ушло полтора года.

У Daewoo Espero авторы проекта с YouTube-канала NHẾT TV позаимствовали 1,5-литровый мотор, тормозную систему и некоторые другие компоненты. Pagani Huayra – очень харизматичный автомобиль, поэтому большинство элементов пришлось изготавливать вручную. Вьетнамские умельцы подошли к делу основательно, вооружившись 3D-моделью, а затем создали полноразмерный глиняный макет.

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Детали кузова изготовлены на заказ из стеклопластика, а основой самодельного автомобиля стал стальной трубчатый каркас. Несмотря на ограниченный бюджет, азиатским конструкторам хватило ресурсов и на интерьер: у реплики похожий руль, аналогично оформленные воздуховоды, панель приборов и даже рычаг механической коробки передач.

Для YouTube-канала NHẾT TV проект Pagani Huayra можно считать самым удачным, а ранее вьетнамские мастера пытались скопировать Lamborghini Aventador, Bugatti Chiron и La Ferrari. Во всех случаях именитые гиперкары создавали на агрегатах бюджетных машин с использованием подручных материалов.