У В’єтнамі виготовили копію гіперкара Pagani Huayra на основі старенького Daewoo Espero. На весь процес пішло півтора року.

У Daewoo Espero автори проєкту з YouTube-каналу NHẾT TV запозичили 1,5-літровий мотор, гальмівну систему та деякі інші компоненти. Pagani Huayra – дуже харизматичний автомобіль, тому більшість елементів довелося виготовляти вручну. В’єтнамські умільці підійшли до справи ґрунтовно, озброївшись 3D-моделлю, а потім створили повнорозмірний глиняний макет.

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Деталі кузова виготовлені на замовлення зі склопластику, а основою саморобного автомобіля став сталевий трубчастий каркас. Попри обмежений бюджет, азійським конструкторам вистачило ресурсів і на інтер’єр: у репліки схоже кермо, аналогічно оформлені повітропроводи, панель приладів і навіть важіль механічної коробки передач.

Для YouTube-каналу NHẾT TV проєкт Pagani Huayra можна вважати найвдалішим, а раніше в’єтнамські майстри намагалися скопіювати Lamborghini Aventador, Bugatti Chiron та La Ferrari. У всіх випадках імениті гіперкари створювали на агрегатах бюджетних машин з використанням підручних матеріалів.