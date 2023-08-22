К необычному финишу прибег японский гонщик Макс Оридо, лидировавший от первого до последнего круга, но в баке закончилось горючее.

На финальном повороте топливный насос засосал последние капли горючего у 551-сильный двигатель BMW M4 GT4 и, когда уже до финиша было рукой подать, пилот понял, что везение на этот раз не на его стороне. Еще несколько сотен метров спортивный автомобиль проехал по инерции, но для достижения цели ее оказалось мало – флажок финишера недостижимо развевался впереди.

Читайте также Новые BMW 5 серии получили М-пакет: как он выглядит

Такого международная трасса азиатской гонки серии GT4 в Окаяме еще не знала, но в нынешнюю субботу увидела: Макс Оридо вынужден был выскочить из машины и толкать ее к финишу. И хотя его обошли пять гоночных машин, он все же сумел добраться до заветной линии и занял в гонке шестое место.

Этот зачет помог в заездах на следующий день. В воскресенье пилот воспользовался шансом и после победы стал чемпионом 2023 года Fanatex Japan Cup.