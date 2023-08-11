Дополнительные компоненты M Performance в категориях аэродинамики, трансмиссии, кокпита и ходовой части не только визуально меняют облик авто, но и делают их более быстрыми. Это относится как к BMW 5-серии, так и к аккумуляторному поколению машин i5.

Новое поколение 5 Series имеет один из самых сдержанных дизайнов BMW в современной линейке. Добавленные компоненты M Performance сохраняют эту ненавязчивую эстетику с переходом в реальное повышение красоты и практичности. Теперь BMW предлагает несколько аэродинамических элементов M Performance из углеродного волокна, что придает седану еще больший спортивный вид.

Спереди это может быть сплиттер из углеродного волокна, а для задней части можно купить диффузор из агрессивного арамидного волокна.

Читайте также BMW представил 5-серию с удлиненной колесной базой

Спойлер из углеродного волокна также доступен для задней крышки, а боковые юбки из такого же волокна придают автомобилю спортивный вид.

Для отделки M Performance использует углеродные, арамидные волокна и другие современные материалы из разных сплавов. Фото: BMW

Относительно декоративной стороны аксессуаров появились доступные боковые акцентные полосы для кузова и пленки боковых юбок и панелей качелей. Есть также колпаки зеркал из углеродного волокна и колпаки антенны из арамидного волокна, которые можно установить на 5 Series. Кроме того, BMW предлагает крепежную крышку топливной горловины M Performance, которую можно установить как на ДВС-версии, так и на электрические модели i5.

Проголодался? Хот-дог давно стал самым популярным "перекусом" для водителей и путешественников, останавливающихся на заправке. А на АЗК WOG хот-доги давно в списке фаворитов их гостей. Попробуйте, чтобы понять, почему они так полюбились тем, кто в пути. Рекламная информация

Внутри дверные пороги можно обновить до фирменного M Performance из алюминия или углеродного волокна, а коврики получить с вышитым логотипом M Performance.

Элементы в М-стиле получили пороги, зеркала и другие элементы. Фото: BMW

Опции, которые BMW предлагает для колес и тормозов, находятся на грани между эстетикой и практичностью. У последнего есть выбор, если автовладелец решит их заказать: высокопроизводительный тормозной комплект с просверленными и пазовыми роторами, 6-поршневыми передними суппортами (и 1-поршневыми задними), а также алой краской и значком M Performance для суппортов.

Читайте также Представлены бронированные BMW 7-серии

Обрамление этих суппортов можно выбрать из трех доступных стилей колес, каждое разного диаметра. Самый маленький вариант – это 19-дюймовый Style 942M, дизайн с Y-образными спицами, выкрашенный в цвет Jet Black Matt.

Увеличение размера: 20-дюймовые аэродинамические колеса Style 939M с двухцветным покрытием. И, наконец, есть 21-дюймовое колесо Style 943Ml с перекрестными спицами.

Опции, которые BMW предлагает для колес и тормозов, находятся на грани между эстетикой и практичностью. Фото: BMW