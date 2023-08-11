Додаткові компоненти M Performance в категоріях аеродинаміки, трансмісії, кокпіта і ходової частини не лише візуально змінюють вигляд авто, але й роблять їх швидшими. Це стосується як BMW 5-серії, так і акумуляторного покоління машин i5.

Нове покоління 5 Series має один із найбільш стриманих дизайнів BMW у сучасній лінійці. Додані компоненти M Performance зберігають цю ненав’язливу естетику з переходом у реальне підвищення краси і практичності. Відтепер BMW пропонує кілька аеродинамічних елементів M Performance з вуглецевого волокна, що надає седану ще більшого спортивного вигляду.

Спереду це може бути спліттер з вуглецевого волокна, а для задньої частини можна придбати дифузор з агресивного арамідного волокна.

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Спойлер з вуглецевого волокна також доступний для задньої кришки, а бічні спідниці з такого ж волокна надають автомобілю спортивний вигляд.

Для оздоблення M Performance використовує вуглецеві, арамідні волокна та інші сучасні матеріали з різних сплавів. Фото: BMW

Щодо декоративної сторони аксесуарів, то появилися доступні бічні акцентні смуги для кузова та плівки бічних спідниць і панелей гойдалки. Є також ковпаки дзеркал з вуглецевого волокна та ковпаки антени з арамідного волокна, що можна встановити на 5 Series. Крім того, BMW пропонує кріпильну кришку паливної горловини M Performance, яку можна встановити як на ДВЗ-версії, так і на електричні моделі i5.

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Всередині дверні пороги можна оновити до фірмових M Performance з алюмінію або вуглецевого волокна, а килимки можна мати з вишитим логотипом M Performance.

Елементи у М-стилі отримали пороги, дзеркала та інші елементи. Фото: BMW

Опції, які BMW пропонує для коліс і гальм, знаходяться на межі між естетикою і практичністю. У останнього є вибір, якщо автовласник вирішить їх замовити: високопродуктивний гальмівний комплект із просвердленими та пазовими роторами, 6-поршневими передніми супортами (і 1-поршневими задніми), а також яскраво-червоною фарбою та значком M Performance для супортів.

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Обрамлення цих супортів можна вибрати із трьох доступних стилів коліс, кожне різного діаметру. Найменший варіант – це 19-дюймовий Style 942M, дизайн із Y-подібними спицями, пофарбований у колір Jet Black Matt.

Збільшення розміру: 20-дюймові аеродинамічні колеса Style 939M із двокольоровим покриттям. І, нарешті, є 21-дюймове колесо Style 943Ml із перехресними спицями.

Опції, які BMW пропонує для коліс і гальм, знаходяться на межі між естетикою і практичністю. Фото: BMW