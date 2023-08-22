До незвичного фінішу вдався японський гонщик Макс Орідо, який лідирував від першого до останнього кола, але у баку закінчилося пальне…

На фінальному повороті паливний насос засмоктав останні краплини пального у 551-сильний двигун BMW M4 GT4 і, коли вже до фінішу було рукою подати, пілот зрозумів, що везіння цього разу не на його боці. Ще кілька сотень метрів спортивний автомобіль проїхав за інерцією, але для досягнення мети її виявилося замало – прапорець фінішера недосяжно майорів попереду.

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Такого міжнародна траса азіатської гонки серії GT4 в Окаямі ще не знала, але у нинішню суботу побачила: Макс Орідо змушений був вискочити з машини і штовхати її до фінішу. І хоча його обійшли п’ять гоночних машин, він все-таки зумів добратися до заповітної лінії і зайняв у перегонах шосте місце.

Цей залік допоміг у заїздах наступного дня. У неділю пілот скористався шансом і після перемоги став чемпіоном 2023 Fanatex Japan Cup.