Водитель автобуса Киев-Афины оказался пьяным

Для дальнейшей проверки и установления правдивого результата был вызван наряд патрульной полиции. Об этом пишет на ФБ-странице пресс-служба Укртрансбезопасности.

Вскоре к автобусу марки BOVA, который осуществлял перевозки пассажиров по маршруту "Киев-Афины" и имел в салоне 41 пассажира, прибыли патрульные. Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения.

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Алкотестер показал 0,52 промилле, что превышает допустимую норму алкоголя в 2,6 раза. Такой результат позволил полицейским автоматически снять водителя с рейса и предотвратить трагедию.

За управлением автобусом в нетрезвом состоянии правоохранители составили в отношении нарушителя протокол по ст. 130 КУоАП. Наказание установит суд.

Относительно рейса, то автоперевозчику пришлось менять экипаж. Пассажиры были не в восторге. Однако в итоге все живы и здоровы, хотя могло быть значительно хуже...