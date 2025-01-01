Водій автобуса Київ-Афіни виявився п'яним

Для подальшої перевірки та встановлення правдивого результату було викликано наряд патрульної поліції. Про це пише на ФБ-сторінці пресслужба Укртрансбезпеки.

Невдовзі до автобуса марки BOVA, який здійснював перевезення пасажирів за маршрутом "Київ-Афіни" та мав у салоні 41 пасажира, прибули патрульні. Поліцейські запропонували водію пройти огляд на стан сп‘яніння.

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Алкотестер показав 0,52 проміле, що перевищує допустиму норму алкоголю у 2,6 раза. Такий результат дозволив поліцейським автоматично зняти водія з рейсу та запобігти трагедії.

За керуванням автобусом у нетверезому стані правоохоронці склали щодо порушника протокол за ст. 130 КУпАП. Покарання встановить суд.

Щодо рейсу, то автоперевізнику довелося змінювати екіпаж. Пасажири були не у захваті. Однак у підсумку усі живі й здорові, хоча могло бути значно гірше...