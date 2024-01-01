Водій автобуса з пасажирами вирішив встановити рекорд швидкості на Житомирській трасі

Автобус мчав зі швидкістю 99 кілометрів за годину при дозволеній 70 км/год. Такий “політ над трасою" зафіксовано стаціонарно встановленим та сертифікованим приладом TruCam.

Перевищення швидкісного режиму, як повідомляє патрульна поліція Житомирщини, "створюють загрозу, як для пасажирів та інших учасників дорожнього руху".

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Якщо врахувати, що у ці грудневі дні на території України зберігається волога та місцями дощова погода з мокрим асфальтом та ще й стоїть густий туман, то водій автобуса дійсно наражав на ризик життя пасажирів. Своїм необдуманим вчинком він також ставив під загрозу інших учасників дорожнього руху.

Фото: патрульна поліція Житомирщини

Поліція не вказує марку та модель автобуса, але з фото добре видно, що це VDL Futura нідерландського виробництва. Він належить до сегмента туристичних пасажирських машин великої розмірної групи з загальною габаритною довжиною від 12 і більше метрів та місткістю 55-59 пасажирів залежно від моделі.

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Водієві щодо перевищення швидкості винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортного засобу) КУпАП.