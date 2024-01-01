Водитель автобуса с пассажирами решил установить рекорд скорости на Житомирской трассе

Автобус мчался со скоростью 99 километров в час при разрешенной 70 км/ч. Такой “полет над трассой" зафиксирован стационарно установленным и сертифицированным прибором TruCam.

Превышение скоростного режима, как сообщает патрульная полиция Житомирщины, "создают угрозу, как для пассажиров и других участников дорожного движения".

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Если учесть, что в эти декабрьские дни на территории Украины сохраняется влажная и местами дождливая погода с мокрым асфальтом и еще и стоит густой туман, то водитель автобуса действительно подвергал риску жизнь пассажиров. Своим необдуманным поступком он также ставил под угрозу других участников дорожного движения.

Фото: патрульная полиция Житомирщины

Полиция не указывает марку и модель автобуса, но по фото хорошо видно, что это VDL Futura нидерландского производства. Он относится к сегменту туристических пассажирских машин большой размерной группы с общей габаритной длиной от 12 и более метров и вместимостью 55-59 пассажиров в зависимости от модели.

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Водителю за превышение скорости вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортного средства) КУоАП.