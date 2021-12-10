Дело происходило перед рассветом, а автомобиль, стоящий посреди трассы с поврежденным передним колесом, был темного цвета и не подавал никаких сигналов аварии. Это имело плохие последствия.

В начале видео можно видеть, как Nissan Altima стоит посреди автострады, после столкновения с другим авто. Остается непонятным, почему не включились аварийные огни, но видеооператор пытался предупредить автомобилистов о приближении к аварийному авто проблесковыми маячками и прожектором, направленным на транспортное средство посреди трассы. Это помогло не во всех случаях.

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Нескольким автомобилистам удалось вовремя заметить и отреагировать на приближение к поломанной "Альтиме", избежав новой аварии, но в конечном итоге произошла целая серия столкновений.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, но к тому времени в аварии участвовали не менее шести автомобилей. К счастью, большинство водителей остались невредимыми, однако двоих из них доставили в больницу. Их состояние остается неизвестным, но, надеемся, их ранения были незначительными.

Очевидным упущением со стороны водителя Nissan Altima было оставить автомобиль на дороге в темное время без никаких аварийных сигналов – треугольника аварийной остановки со светоотражающими элементами или светового сигнала и аварийной остановки. Тем более водитель подвергался опасности, оставаясь в поломанном автомобиле посреди трассы. Будьте осмотрительными на дороге.