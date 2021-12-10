Справа відбувалась перед світанком, а автомобіль, що стояв посеред траси з пошкодженим переднім колесом, був темного кольору і не подавав жодних сигналів аварії. Це мало погані наслідки.

На початку відео можна бачити, як Nissan Altima стоїть посеред автостради, після зіткнення з іншим авто. Залишається незрозумілим, чому не ввімкнулися аварійні вогні, але відеооператор намагався попередити автомобілістів про наближення до аварійного авто проблисковими маячками та прожектором, спрямованим на транспортний засіб посеред траси. Це допомогло не у всіх випадках.

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Кільком автомобілістам вдалось вчасно помітити та відреагувати на наближення до поламаної “Альтіми”, уникнувши нової аварії, але в кінцевому підсумку відбулась ціла серія зіткнень.

На місце події прибули бригади швидкої допомоги, але до того часу в аварії брали участь не менше шести автомобілів. На щастя, більшість водіїв залишилися неушкодженими, однак двох із них доправили до лікарні. Їхній стан залишається невідомим, але, сподіваємось, їхні поранення були незначними.

Очевидним упущенням з боку водія Nissan Altima було залишити автомобіль на дорозі в темну пору без жодних аварійних сигналів – трикутника аварійної зупинки зі сітловідбивальними елементами або світлового сигналу аварійної зупинки. Тим більше водій наражався на небезпеку, залишаючись у поламаному автомобілі посеред траси. Будьте обачними на дорозі.