Свою минуту славы он все-таки получил, но была ли она достойна разбитого суперкара?

Экшн-камера, установленная на голове водителя Ferrari 812 Superfast, должна была снять эффектный проезд и показать его ловкость, но засняла момент его неудачи.

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Владелец Ferrari решил эффектно проехать по Ламбетскому мосту в центре Лондона, однако не рассчитал силу ускорения и потерял контроль – машину начало заносить. Водителю удалось избежать столкновения с пешеходом и велосипедистом, однако он так и не смог справиться с восьми сотнями “лошадей” и в конце врезался в ограждение.

От удара в салоне суперкара сработали подушки безопасности, которые спасли водителя от серьезных травм. Какие повреждения получил Ferrari – неизвестно, однако сила удара была довольно значительной, поэтому дорогостоящего ремонта владельцу не избежать.

Заднеприводный Ferrari 812 Superfast оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 800 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Первую сотню на спидометре автомобиль набирает за 2,9 секунды после старта и способен развивать максимальные 340 км/час. Стоимость 812 Superfast составляет 340 000 долларов.