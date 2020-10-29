Свою хвилину слави він таки отримав, та чи була вона варта розбитого суперкара?

Екшн-камера, встановлена на голові водія Ferrari 812 Superfast, повинна була зняти ефектний проїзд та показати його вправність, а натомість зафільмувала момент його невдачі.

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Власник Ferrari вирішив ефектно проїхати по Ламбетському мосту в центрі Лондона, однак не розрахував силу прискорення і втратив контроль – машину почало заносити. Водієві вдалось уникнути зіткнення з пішоходом і велосипедистом, однак він так і не зміг впоратись із восьми сотнями “коней” і врешті врізався в огорожу.

Від удару в салоні суперкара спрацювали подушки безпеки, які врятували водія від серйозних травм. Які пошкодження отримав Ferrari – невідомо, однак сила удару була досить значною, тож дорогого ремонту власнику не уникнути.

Задньопривідний Ferrari 812 Superfast оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 800 кінських сил та роботизованою трансмісією з двома зчепленнями. Першу сотню на спідометрі автомобіль набирає за 2,9 секунди, після старту і спроможний розвивати максимальні 340 км/год. Вартість 812 Superfast становить 340 000 доларів.