Дело происходило в пробке, поэтому шансов на побег грузовик не имела никаких, что делает этот инцидент еще более унылым.
Дорожное происшествие случилось в Мехико и оно было снято с разных углов прохожими, случайными свидетелями и участниками аварии, которая стала массовой.
Смотрите также: Британец попал в тюрьму за езду по железнодорожным путям на автомобиле
Как можно увидеть в видео ниже, белый тягач Volvo внезапно протаранил сзади автомобили, водители которых ничего не подозревали. Розовое такси протаранило так сильно, что оно вращалось, пока его водитель тщетно пытался вырваться с дороги.
Сообщается, что перед въездом в Мехико, водитель грузовика попал в аварию с таксистом, а затем попытался скрыться с места происшествия. Однако его бегство было остановлено затором на ближайшем светофоре. Водитель, очевидно, решил пробиваться сквозь пробку в стиле компьютерной игры GTA.
Неравнодушные люди бросились останавливать грузовик и первые попытки были тщетными, но на место происшествия вовремя подоспела полиция, которая наконец остановила беспорядок на дороге и заставила водителя сдаться.