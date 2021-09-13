Дело происходило в пробке, поэтому шансов на побег грузовик не имела никаких, что делает этот инцидент еще более унылым.

Дорожное происшествие случилось в Мехико и оно было снято с разных углов прохожими, случайными свидетелями и участниками аварии, которая стала массовой.

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Как можно увидеть в видео ниже, белый тягач Volvo внезапно протаранил сзади автомобили, водители которых ничего не подозревали. Розовое такси протаранило так сильно, что оно вращалось, пока его водитель тщетно пытался вырваться с дороги.

Y en Añil y Resina, en la Granjas México, en Iztacalco, automovilistas a los golpes tras bloqueo de taxistas pic.twitter.com/NyvdaEjuTj — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 9, 2021

Сообщается, что перед въездом в Мехико, водитель грузовика попал в аварию с таксистом, а затем попытался скрыться с места происшествия. Однако его бегство было остановлено затором на ближайшем светофоре. Водитель, очевидно, решил пробиваться сквозь пробку в стиле компьютерной игры GTA.

🚨 OTRO ÁNGULO!



El conductor de un trailer embistió varios vehículos con todo y personas en su interior. Fue en Av. Añil, Iztacalco #CDMX



De milagro no hubo muertos ni heridos pic.twitter.com/VZyigvHdfy — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 10, 2021

Неравнодушные люди бросились останавливать грузовик и первые попытки были тщетными, но на место происшествия вовремя подоспела полиция, которая наконец остановила беспорядок на дороге и заставила водителя сдаться.