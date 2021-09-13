Справа відбувалась у заторі, тому шансів на втечу вантажівка не мала жодних, що робить цей інцидент ще безглуздішим.

Дорожня подія трапилась у Мехіко і її перебіг був знятий з різних кутів перехожими, випадковими свідками та учасниками аварії, яка стала масовою.

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Як можна побачити у відео нижче, білий тягач Volvo раптово протаранив ззаду автомобілі, водії яких нічого не підозрювали. Рожеве таксі протаранило так сильно, що воно оберталося, поки його водій марно намагався вирватися з дороги.

Y en Añil y Resina, en la Granjas México, en Iztacalco, automovilistas a los golpes tras bloqueo de taxistas pic.twitter.com/NyvdaEjuTj — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 9, 2021

Повідомляється, що перед в’їздом у Мехіко, водій вантажівки потрапив у аварію з таксистом, а потім спробував утекти з місця події. Однак його втеча була зупинена затором на найближчому світлофорі. Водій, очевидно, вирішив пробиватись крізь затор у стилі комп’ютерної гри GTA.

🚨 OTRO ÁNGULO!



El conductor de un trailer embistió varios vehículos con todo y personas en su interior. Fue en Av. Añil, Iztacalco #CDMX



De milagro no hubo muertos ni heridos pic.twitter.com/VZyigvHdfy — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 10, 2021

Небайдужі люди кинулись зупиняти вантажівку і перші спроби були марними, але на місце події вчасно нагодилась поліція, яка врешті зупинила безлад на дорозі та змусила водія здатися.