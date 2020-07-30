У него было более 5,0 промилле алкоголя в крови.

29 июля около 21 часов вечера к патрульным Киевской области в с. Чайка обратился неравнодушный гражданин. Он сообщил, что с парковочной площадки пытается выехать водитель автомобиля на иностранной регистрации марки Volvo, который находится, вероятно, в состоянии опьянения.

Экипаж патрульных уже через несколько минут заметил транспортное средство на 51 км автодороги Киев – Чоп. Это был именно тот автомобиль, на который указал гражданин.

Водителем грузовика оказался 37-летний гражданин соседнего государства. После остановки мужчина почти не разговаривал и имел явные признаки алкогольного опьянения. Патрульные помогли ему выйти из автомобиля.

В присутствии двух свидетелей последний прошел осмотр с помощью прибора Drager. Результат ошеломил патрульных – более 5,0 промилле алкоголя в крови. Это почти смертельная доза.

Возникает вопрос: как водитель в таком состоянии сел за руль транспортного средства? Ведь автомобиль – это предмет повышенной опасности. Этот гражданин угрожал не только себе, но и окружающим.

Стражи порядка составили соответствующие административные материалы в отношении нарушителя. Водителя отстранили от управления транспортным средством. Автомобиль передали другому водителю, который имеет соответствующую категорию на право управления.

Напомним, какие стадии алкогольного опьянения недопустимы для водителя ..