У нього було понад 5,0 проміле алкоголю в крові.

29 липня близько 21-ї години вечера до патрульних Київської області у с. Чайка звернувся небайдужий громадянин. Він повідомив, що з паркувального майданчику намагається виїхати водій авто на іноземній реєстрації марки Volvo, який перебуває, ймовірно, в стані сп’яніння.

Екіпаж патрульних вже через декілька хвилин помітив транспортний засіб на 51 км автодороги Київ – Чоп. Це був саме той автомобіль, на який вказав громадянин.

Водієм вантажівки виявився 37-річний громадянин сусідньої держави. Після зупинки чоловік майже не розмовляв та мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні допомогли йому вийти з авто.

У присутності двох свідків останній пройшов огляд за допомогою приладу Drager. Результат приголомшив патрульних – понад 5,0 проміле алкоголю в крові. Це майже смертельна доза.

Виникає запитання: як водій у такому стані сів за кермо транспортного засобу? Адже авто – це предмет підвищеної небезпеки. Цей громадянин загрожував не лише собі, а й оточуючим.

Охоронці порядку склали відповідні адміністративні матеріали відносно порушника. Водія відсторонили від керування транспортним засобом. Автомобіль передали іншому водієві, який має відповідну категорію на право керування.

Нагадаємо, які стадії алкогольного сп’яніння неприпустимі для водія..