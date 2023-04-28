Суд оштрафовал водителя мопеда на 40800 грн и лишил права вождения на 5 лет

Слишком дорого обошлось водителю мопеда езда без водительского удостоверения категории «А1».

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Ранее мы сообщали, что регистрация мопеда обязательна независимо от движения на дороге местного или государственного значения. А также отмечали, что езда на мопеде без категории «А1» может обойтись водителю в 40 тыс. грн.

Однако, к сожалению, не все водители осведомлены о последствиях управления мопедами без водительского удостоверения соответствующей категории.

Какие требования и ответственность

Для управления мопедом предусмотрено получение специальной категории вождения "А1". С категорией «В» или «С» или даже с категорией «А» запрещено управлять мопедом. То есть человек, имеющий право управлять литровым спортбайком, не может управлять мопедом, если не открыта категория «А1». Таковы особенности украинского законодательства. По незнанию законодательства, водитель может получить большие штрафы и избавиться от такого мопеда.

А именно, согласно ч.2 ст.126 КУоАП, управление мопедом без категории «А1» предусматривает наложение штрафа в размере 3400 грн. В то же время, согласно ч.5 ст.126 КУоАП, повторное управление мопедом без категории А1 в течение года предусматривает уже наложение штрафа в размере 40800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет.

История одного водителя мопеда

В одной из таких ситуаций сотрудники полиции остановили мопед. Как оказалось, у водителя не было соответствующей категории управления. Наложили штраф в 3400 грн. из ч.2 ст.126 КУоАП.

Водитель не был осведомлен об ужасных последствиях повторности и продолжал управлять мопедом, не имея на это законного права. Остановили снова.

При повторной остановке на водителя составили протокол из ч.5 ст.126 КУоАП и передали материалы в суд. Решением от 21.04.2023 по делу №703/1509/23 суд оштрафовал водителя на 40800 грн. И это не все – суд запретил водителю управлять какими-либо транспортными средствами сроком на 5 лет.

Выводы

Таким образом, езда на мопеде без водительского удостоверения с категорией «А1» является слишком дорогим удовольствием. Можно получить большие штрафы и лишиться прав управления на длительный период.