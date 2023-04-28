Суд оштрафував водія мопеда на 40800 грн і позбавив права керування на 5 років

Надто дорого обійшлося водію мопеда їзда без посвідчення водія категорії «А1».

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Раніше ми повідомляли, що реєстрація мопеда обов’язкова, незалежно від руху на дорозі місцевого чи державного значення. А також наголошували, що їзда на мопеді без категорії «А1» може обійтися водієві в 40 тис. грн.

Проте, нажаль, не всі водії обізнані про наслідки керування мопедами без посвідчення водія відповідної категорії.

Які вимоги та відповідальність

Для керування мопедом передбачено отримання спеціальної категорії водіння «А1». З категорією «В», чи «С», чи навіть з категорією «А» заборонено керувати мопедом. Тобто людина, яка має право керувати літровим спортбайком не може керувати мопедом, якщо не відкрита категорія «А1». Такі у нас особливості українського законодавства. Через незнання законодавства, водій може отримати великі штрафи і позбутись такого мопеда.

А саме, відповідно до ч.2 ст.126 КУпАП керування мопедом без категорії «А1» передбачає накладення штрафу в розмірі 3400 грн. Водночас згідно з ч.5 ст.126 КУпАП повторне керування мопедом без категорії А1 протягом року передбачає вже накладення штрафу в розмірі 40800 грн з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років.

Історія одного водія мопеда

В одній з таких ситуацій працівники поліції зупинили мопед. Як виявилося, водій не мав відповідної категорії керування. Наклали штраф 3400 грн. на підставі ч.2 ст.126 КУпАП.

Водій не був обізнаний про жахливі наслідки повторності та продовжував керувати мопедом, не маючи на це законного права. Зупинили знову.

При повторній зупинці на водія склали протокол на підставі ч.5 ст.126 КУпАП та передали матеріали до суду. Рішенням від 21.04.2023 у справі №703/1509/23 суд оштрафував водія на 40800 грн. І це не все – суд заборонив водію керувати будь-якими транспортними засобами строком на 5 років.

Висновки

Таким чином, їзда на мопеді без посвідчення водія з категорією «А1» є надто дорогим задоволенням. Можна отримати великі штрафи та позбутись права керування на тривалий період.