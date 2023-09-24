Огромный питон искал, где можно погреться и теплый двигатель автомобиля показался ему подходящим местом.

Для жителей штата Висконсин наибольшую угрозу представляют такие вещи, как выбоины на дорогах, ржавчина от рассола, разбрызгивающего на дороги зимой, и, возможно, другие участники дорожного движения. Очень похоже на Украину. Единственное, чего не стоит ожидать в таких широтах, – это огромные змеи.

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Как сообщает информационная станция WLWT 5, достаточно тревожно то, что один водитель из Висконсина нашел в своей машине, когда поднял капот в эти выходные. Водитель в районе Грин-Бэй однажды утром обнаружил огромного питона, спавшего на двигателе машины.

Согласно данным сайта, массивная рептилия была джунглевым ковровым питоном. Змея, происходящая из Австралии, затем выскользнула на свободу и нашла свой путь в моторный отсек этого автомобиля. По словам эксперта по дикой природе, с которым общался WLWT 5, питон оказался в моторном отсеке, когда искал теплое место, чтобы на время отдохнуть.

"Это не обычная вещь, которую мы видим", - сказала Лори Бенксон, куратор животного заповедника Бэй-Бич. Бенксон сказал, что владелец автомобиля безопасно подъехал к заповеднику дикой природы с рептилией. "Они дали согласие, что да, со змеей все будет хорошо, если вы подъедете машиной", - сказал Бенксон.

Как только автомобиль и его скользкий пассажир оказались в заповеднике дикой природы Бенксон и его коллега работали над тем, чтобы безопасно удалить питона из моторного отсека. В настоящее время змея находится в спасательном центре.