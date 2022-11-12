К сожалению, даже владельца более-менее свежего автомобиля может ожидать такая неожиданность: клубы то ли дыма, то ли пара перед лобовым стеклом и подозрительный запах в придачу. Если поступить неправильно, можно остаться без машины. А как правильно?

Скажем сразу: дым или что-то вроде него в районе капота не всегда является признаком пожара. Часто это всего лишь пар от охлаждающей жидкости, попавший на что-то горячее. Иногда таким образом дымится выхлопный коллектор или другие части системы выхлопа. Но зимой бывает достаточно антифризу попасть на поверхность собственного радиатора, чтобы из-под капота начал пробиваться визуально заметный пар.

Если из-под капота идет дым или пар, открывать его следует осторожно, приготовив огнетушитель и другие средства тушения.

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Иногда видимый дым – вместе с тревожным запахом горелого – дает масло, вытекшее из двигателя (или системы гидроусилителя руля), и попавшее на раскаленный выхлопный коллектор. Это не очень приятная ситуация, поскольку масло само по себе неплохо горит. Нужно остановить двигатель и убедиться, что коллектор остыл раньше, чем масло на нем вспыхнет – и тогда уже оказывать машине ту или иную техническую помощь.

Антифриз, который из-за повреждения системы охлаждения попадает на горячие части двигателя, дымится так, что можно подумать про пожар.

Но всегда надо помнить о самом неприятном варианте – возгорании проводки, топлива или масла. И в первые минуты после обнаружения дыма водителю нужно вести себя именно так, как при пожаре:

Ищите место для остановки

Снижайте скорость и не разгоняйтесь – набегающий поток воздуха раздувает пламя.

Если возможно, останавливайтесь подальше от других машин. Ибо в случае их повреждения огнем от вашего авто на вас могут "повесить" их восстановление.

Немедленно открывайте замок капота (но пока не сам капот!). Ведь в его приводе часто есть пластиковые детали, которые могут расплавиться, и тогда вся “подкапотка” выгорит быстрее, чем вы преодолеете (сломаете) замок.

Заглушите двигатель.

Еще один "имитатор" пожара под капотом - масло, которое из-за поврежденных прокладок или шлангов попадает на горячий коллектор. Оно дымит и распространяет запах горелого.

Прежде чем открыть капот, попробуйте выяснить место возгорания – возможно оно в районе бензобака, багажника, топливопроводов под днищем.

Не спешите открывать капот, если не готовы: сперва нужно приготовить огнетушитель и – очень желательно – какую-нибудь плотную ткань (пожарные используют термин “брезент”): одеяло, плед, пальто или куртку. Часто именно “брезент” помогает быстро потушить очаг возгорания в труднодоступном месте, куда не попадает струя огнетушителя.

Нажимая фиксатор блокировки капота, остерегайтесь обжечь пальцы.

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Поднимайте крышку капота медленно и прячьте при этом лицо – получив порцию свежего воздуха, пламя наберет силу.

Определяйте причину задымления – это пожар или протечка какой-либо из жидкостей на горячий радиатор или выхлопный коллектор. Если пожар – не паникуйте.

Не поливайте впустую струей из огнетушителя зону огня. Потратьте еще несколько секунд, чтобы более-менее четко понять, что именно горит. В начале пожара горит в одной точке, один узел – и именно на него следует направлять струю огнетушителя.

Если огнетушитель не дал желаемого эффекта (что бывает часто), используйте ваш “брезент”. Плотно, вплотную "завернутая" в толстую ткань зона огня остается без кислорода и пламя утихает.

Вызвать ли спасателей 101

Однозначного ответа на этот вопрос нет. То есть вызвать можно в любом случае, когда факт наличия огня будет однозначно установлен вами. Но эффект от этого будет только при условии, что ехать пожарным к вам не больше 5 – 10 минут.

Правила дорожного движения не зря предписывают держать огнетушитель в легкодоступном месте: искать его в случае неприятностей не будет времени.

Это печально, но такой небольшой объект, как автомобиль, при наличии в нем топлива, смазочных масел, резины, пластиков и ткани сгорает очень быстро. Однако опытным пожарным часто удается спасти автомобиль как таковой – хотя и без интерьера или, например, без моторного отсека.

Рекомендация "Авто 24"

Перечитав статью, попробуйте оставить в голове основное: четкий порядок действий в случае подозрения на пожар. Дополнительно обдумайте этот алгоритм конкретному к вашему автомобилю: где находится ручка открывания капота, где лежит огнетушитель, что можно подхватить вместо брезента, которым накрывают огонь, какую команду дать пассажирам. И если, не дай Бог, что-нибудь подобное произойдет, действуйте максимально спокойно и взвешенно. А чтобы такого не случилось, регулярно посещайте проверенную СТО и проверяйте состояние топливной системы и электрооборудования.

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