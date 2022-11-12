На жаль, навіть на власника більш-менш свіжого автомобіля може очікувати така несподіванка: хмарки чи то диму, чи то пари перед лобовим склом та підозрілий запах на додачу. Якщо діяти неправильно, можна залишитися без авто. А як правильно?

Скажемо відразу: дим або щось подібне до нього в районі капоту не завжди є ознакою пожежі. Часто це всього лише – пара від охолоджувальної рідини, яка потрапила на щось гаряче.

Найчастіше в такий спосіб парує вихлопний колектор або інші частини системи вихлопу. Але взимку буває достатньо антифризові потрапити на поверхню власного радіатора, щоб з-під капоту почала пробиватися видима оком пара.

Якщо з-під капоту йде дим чи пар, відкривати його слід обережно, приготувавши вогнегасник та інші засоби гасіння.

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Іноді видимий дим – разом із тривожним запахом горілого – дає олива, яка тече з двигуна (або системи гідропідсилювача керма), і потрапляє на розпечений вихлопний колектор. Це не дуже приємна ситуація, оскільки олива сама по собі непогано горить. Потрібно зупинити двигун і переконатися, що колектор вистиг раніше, ніж олива на ньому спалахне – і тоді вже надавати машині ту чи іншу технічну допомогу.

Антифриз, який через пошкодження системи охолодження потрапляє на гарячі частини двигуна, парує так, що можна подумати про пожежу.

Але ж треба пам’ятати про найнеприємніший варіант – горіння проводки, пального або оливи. І в перші хвилини після виявлення диму водієві треба поводитися саме так, як при пожежі:

Шукайте місце для зупинки

Знижуйте швидкість і не розганяйтеся – набігаючий потік повітря роздмухає полум’я.

Якщо є змога, зупиняйтеся подалі від інших машин. Бо у випадку їх пошкодження вогнем від вашого авто на вас можуть “повішати” їхнє відновлення.

Негайно відкривайте замок капота (але поки що не сам капот!). Адже у його приводі часто є пластикові деталі, які можуть розплавитися, і тоді вся “підкапотка” вигорить швидше, ніж ви зламаєте замок.

Заглушіть двигун.

Ще один “імітатор” пожежі під капотом – олива, яка через пошкоджені прокладки або шланги потрапляє на гарячий колектор, натурально димить і поширює запах горілого.

Перш ніж відкрити капот, спробуйте з’ясувати місце горіння – можливо, воно в районі бензобака, багажника, паливопроводів під днищем.

Не поспішайте відкривати капот, якщо не готові: перш треба приготувати вогнегасник та – дуже бажано – якусь велику цупку тканину (пожежники використовують термін брезент): ковдру, плед, пальто або куртку. Часто саме “брезент” допомагає швидко загасити вогнище горіння у важкодоступному місці, куди не влучає струмінь вогнегасника.

Натискуючи фіксатор блокування капота, остерігайтеся обпекти пальці.

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Піднімайте кришку капота повільно і ховайте при цьому обличчя – отримавши порцію свіжого повітря, полум’я набере потужності.

Визначайте причину задимлення – чи це пожежа, чи протікання якоїсь з рідин на гарячий радіатор чи вихлопний колектор. Якщо пожежа – не панікуйте.

Не поливайте марно струменем з вогнегасника зону вогню. Витратьте ще кілька секунд, або більш-менш чітко зрозуміти, що саме горить. На початку пожежі горить в однієї точці, один вузол – і саме на нього слід спрямовувати струмінь вогнегасника.

Якщо вогнегасник не дав бажаного ефекту (що буває часто), використовуйте ваш “брезент”. Щільно, впритул “загорнута” у цупку тканину зона вогню залишається без кисню і полум’я вщухає.

Чи викликати рятувальників 101

Однозначної відповіді на це питання немає. Тобто викликати можна в будь-якому випадку, коли факт наявності вогню буде однозначно встановлено вами. Але ефект від цього буде лише за умови, що їхати пожежникам до вас не більше 5 – 10 хвилин.

Правила дорожнього руху недаремно наказують тримати вогнегасник у легкодоступному місці: шукати його у випадку неприємностей не буде часу.

Дуже сумно, але такий невеликий об’єкт, як автомобіль, за наявності у ньому пального, мастил, гуми, пластиків та тканини згорає дуже швидко. Проте, вправним пожежникам часто вдається врятувати автомобіль як такий – хоча і без інтер’єру або, наприклад, без моторного відсіку.

Рекомендація “Авто 24”

Перечитавши цю статтю, спробуйте залишити в голові основне: чіткий порядок дій у випадку підозри на пожежу. Додатково обміркуйте цей алгоритм стосовно конкретно вашого автомобіля: де знаходиться ручка відкривання капота, де лежить вогнегасник, що можна підхопити замість брезенту, яким накривають вогонь, яку команду дати пасажирам. І не дай Боже щось подібне трапиться, дійте максимально спокійно і зважено.

А щоб такого не трапилося, регулярно відвідуйте перевірену СТО та перевіряйте стан паливної системи та електрообладнання.

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