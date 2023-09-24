Величезний пітон шукав, де можна погрітись. Теплий двигун автомобіля здався йому відповідним місцем.

Для жителів штату Вісконсин найбільшу загрозу становлять такі речі, як вибоїни на дорогах, іржа від розсолу, який розбризкують на дороги взимку, і, можливо, інші учасники дорожнього руху. Дуже схоже на Україну. Єдине, чого не варто очікувати в таких широтах, — це величезні змії.

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Як повідомляє інформаційна станція WLWT 5, досить тривожно те, що один водій з Вісконсіна знайшов у своїй машині, коли підняв капот цими вихідними. Водій у районі Грін-Бей одного ранку виявив величезного пітона, який спав на двигуні машини.

Згідно з даними сайту, масивна рептилія була джунглевим килимовим пітоном. Змія, яка походить з Австралії, потім вислизнула на волю та знайшла свій шлях у моторний відсік цього автомобіля. За словами експерта з дикої природи, з яким спілкувався WLWT 5, пітон опинився в моторному відсіку, коли шукав тепле місце, щоб на деякий час відпочити.

«Це не звичайна річ, яку ми бачимо», — сказала Лорі Бенксон, куратор тваринного заповідника Бей-Біч. Бенксон сказав, що власник автомобіля безпечно під'їхав до заповідника дикої природи з рептилією. «Вони дали згоду, що так, зі змією все буде добре, якщо ви під’їдете машиною», — сказав Бенксон.

Як тільки автомобіль і його слизький пасажир опинилися в заповіднику дикої природи Бенксон і його колега працювали над тим, щоб безпечно видалити пітона з моторного відсіку. Зараз змія перебуває у рятувальному центрі.