Киевлянин, которого судили за пьяное вождение, пытался доказать судье, что перегар у него от пельменей с уксусом и кваса. Суд оштрафовал его на 10200 грн и лишил права управления на один год.

Судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области, рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях признала виновным гражданина которой утверждал не употреблял алкоголь, а только накануне ел пельмени с уксусом и пил квас.

Читайте также: Сколько пьяных водителей поймала полиция в 2023 году: статистика

Водитель управлял автомобилем марки ВАЗ 2104, на 32 км. автодороги М06 Киев-Чоп, когда его остановили полицейские. Осмотр на состояние опьянения проводился в присутствии свидетелей с применением прибора Драгер, по результатам измерения зафиксировано 1,49% алкоголя (допустимая норма 0,2%).

В судебном заседании водитель сообщил, что действительно был остановлен работниками полиции, которые предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на приборе Драгер, который показал результат 1,49 промилле. Он уверял, что был абсолютно трезв и отметил, что такой результат мог быть, поскольку накануне он ел пельмени с уксусом и пил квас.

Исследовав материалы дела суд привлек водителя к административной ответственности ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административном правонарушении и наложил административное взыскание 10 200 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.