Киянин, якого судили за п'яне водіння, намагався довести судді, що перегар в нього від пельменів з оцтом та квасу. Суд оштрафував його на 10200 грн та позбавив права керування на один рік.

Суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області, розглянувши справу про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення визнала винним громадянина якій стверджував не вживав алкоголь, а лише напередодні їв пельмені з оцтом та пив квас.

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Водій керував автомобілем марки ВАЗ 2104, на 32 км. автодороги М06 Київ-Чоп, коли його зупинили поліцейські. Огляд на стан сп'яніння проводився в присутності свідків із застосуванням приладу Драгер, за результатами виміру зафіксовано 1,49 % алкоголю (допустима норма 0,2%).

В судовому засіданні водій повідомив, що дійсно був зупинений працівниками поліції, які запропонували пройти освідування на стан сп'яніння на приладі Драгер, який показав результат 1,49 проміле. Він запевнював, що був абсолютно тверезий та зазначив, що такий результат міг бути, оскільки напередодні він їв пельмені з оцтом та пив квас.

Дослідивши матеріали справи суд притягнув водія до адміністративної відповідальності ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення та наклав адміністративне стягнення 10 200 грн з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.