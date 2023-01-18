Водитель Ford Mustang остановился перед полицейскими, прежде чем начать убегать от них на скоростной трассе. Полиция начала погоню, но в конце концов ее пришлось прекратить.

Недавно один водитель Mustang смог уйти от полиции. На видео показано, как водитель останавливается перед полицейскими, а затем проводит разговор, прежде чем выкурить шины и оставит полицейских в пыли.

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Судичи по видео инцидент произошел 23 сентября 2022 года, и в нем принимали участие водитель с ордером и два офицера. То, что началось как обычная остановка, заканчивается скоростной погоней.

"Эй, я проверил эту метку... этот парень... у него может быть ордер в службе Маршалла... если это тот, который я проверил", - мы слышим слова офицера, когда две машины съезжают с дороги. После короткого разговора полицейский получает водительское удостоверение и возвращается к своей машине. Когда отчет поступает, мы слышим, как офицер говорит: «Это он был бы».

Офицеры выходят и пытаются задержать водителя, но после того, как они говорят ему, что он получил ордер, он решает скрыться. Через несколько минут Ford Mustang GT уже далеко, а его аварийные сигналы мигают несколько секунд, прежде чем водитель наконец-то их выключит. Полицейский патруль ускоряется догнать, но Mustang GT оказывается более быстрым.

В течение 30 секунд с момента, когда водитель начинает убегать, Mustang теряется из виду камеры. В самом деле, насколько мы видим, он никогда не возвращается в поле зрения. Конечно, это не мешает офицерам пытаться преследовать его на скорости 130 миль/час (209 км/ч).

Приблизительно через три минуты после начала погони полиция начинает сталкиваться с несколькими грузовиками, которые блокируют большую часть дороги, а через четыре минуты грузовики двигаются недостаточно быстро, чтобы полиция могла продолжить погоню.

Полиция прекращает погоню и все. Пока неизвестно кем мог быть этот водитель, что с ними произошло после погони и он все еще избегает правоохранительных органов.