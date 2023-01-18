Водій Ford Mustang зупинився перед поліцейськими, перш ніж почати тікати від них на швидкісній трасі. Поліція розпочала погоню, але зрештою її довелося припинити.

Нещодавно один водій Mustang зміг втекти від поліції. На відео показано, як водій зупиняється перед поліцейськими, а потім проводить розмову, перш ніж викурить шини та залишить поліцейських у пилюці.

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Судічи з відео інцидент стався 23 вересня 2022 року, і в ньому брали участь водій з ордером і двоє офіцерів. Те, що почалось як звичайна зупинка, закінчується дуже швидкісною погонею.

«Гей, я перевірив цю мітку… цей хлопець… у нього може бути ордер у службі Маршалла… якщо це той, який я перевірив», — ми чуємо слова офіцера, коли дві машини з’їжджають з дороги. Після короткої розмови поліцейський отримує посвідчення водія та повертається до своєї машини. Коли звіт надходить, ми чуємо, як офіцер каже: «Це був би він».

Офіцери виходять і намагаються затримати водія, але після того, як вони кажуть йому, що він отримав ордер, він вирішує втекти. За кілька хвилин Ford Mustang GT вже далеко, а його аварійні сигнали блимають кілька секунд, перш ніж водій нарешті їх вимкне. Поліцейський патруль прискорюється, щоб наздогнати, але Mustang GT виявляється швидшим.

Протягом 30 секунд з моменту, коли водій починає тікати, Mustang втрачається з поля зору камери. Насправді, наскільки ми бачимо, він ніколи не повертається в поле зору. Звичайно, це не заважає офіцерам намагатися переслідувати його на швидкості 130 миль/год (209 км/год).

Приблизно через три хвилини після початку погоні поліція починає стикатися з кількома вантажівками, які блокують більшу частину дороги, а через чотири хвилини вантажівки рухаються недостатньо швидко, щоб поліція могла продовжити погоню.

Поліція припиняє погоню і все. Наразі невідомо ким міг бути цей водій, що з ними сталося після погоні та він все ще уникає правоохоронних органів.