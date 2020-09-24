Короткий ролик не содержит предисловия событий, показанных в нем, поэтому непонятно, что побудило руководителя полугрузовика поступить так жестоко.

На дороге случается разное, но элементарные нормы здравого смысла и человечности не стоит терять ни при каких условиях.

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Среди участников дорожного движения существует неписаный закон доброй воли – подвинуться, пропустить байкера. Но некоторые водители о нем не знают, а другие имеют какую-то особую неприязнь к мотоциклистам. Именно примером последнего, похоже, является видео, размещенное на канале ImmortalSquash.

Кадры с видеорегистратора на шлеме мотоциклиста – одного из нескольких приятелей, выехавших покататься, показывает момент жуткой и нелепой аварии, буквально на пустой дороге. Даже большой пикап Ford F-150 имел достаточно места на трассе, чтобы обойти байкера, однако водитель полугрузовика агрессивно “подрезал” байкера, вплоть до контакта. Учитывая, что скорость движения составляла около 140 км/ч, даже “легкое” касание борта пикапа привело к сногсшибательным кульбитам наездника и мотоцикла. Чудом мотоциклист вышел из этой аварии почти невредимым.

Водитель пикапа F-150 не остановился, а наоборот, стал набирать скорость, покидая место ДТП. Но двое байкеров преследовали его и один из них вызвал полицию. Примерно за 10 километров пикап удалось остановить и водитель был арестован.