Короткий ролик не містить передмови подій, показаних у ньому, тому незрозуміло, що спонукало керманича напіввантажівки вчинити так жорстоко.

На дорозі трапляється різне, та елементарні норми здорового глузду і людяності не варто втрачати за жодних умов.

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Серед учасників дорожнього руху існує неписаний закон доброї волі – посунутись, пропустити байкера. Та деякі водії про нього не знають, а інші мають якусь особливу неприязнь до мотоциклістів. Саме прикладом останнього, схоже, є відео, розміщене на каналі ImmortalSquash.

Кадри з відеореєстратора на шоломі мотоцикліста – одного з кількох приятелів, що виїхали покататись, показує момент моторошної і безглуздої аварії, буквально на порожній дорозі. Навіть великий пікап Ford F-150 мав достатньо місця на трасі, аби оминути байкера, однак водій напіввантажівки агресивно “підрізав” байкера, аж до контакту. Враховуючи, що швидкість руху становила близько 140 км/год, навіть “легке” торкання борту пікапа призвело до карколомних кульбітів наїздника та мотоцикла. Дивом мотоцикліст вийшов з цієї аварії майже неушкодженим.

Водій пікапа F-150 не зупинився, а навпаки, став набирати швидкість, покидаючи місце ДТП. Але двоє байкерів переслідували його і один з них викликав поліцію. Приблизно за 10 кілометрів пікап вдалось зупинити і водія було заарештовано.