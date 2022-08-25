Авария произошла 21 августа вблизи Мадрида и, к счастью, обошлась без жертв.
Porsche Macan стоял запаркованный на одной из недалеко от Мадрида в Алькала-де-Энарес, и как говорят “никого не трогал”. Но 45-летняя водитель на Porsche Taycan 4S Cross Turismo задела его и подтолкнула так, что ее машина оказались под “Маканом”. А вместе они пробили кирпичную ограду. Случилось это в обед, когда другие испанцы уже отдыхали на сиесте.
На момент аварии в Macan никого не было. Водитель Taycan, 45-летняя женщина, не пострадала, но после аварии у нее случился приступ тревоги.
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Спасателям понадобилась помощь крана, чтобы разобрать эти завалы. Краном они подняли Macan, чтобы вытащить Taycan под ним. Местные службы по чрезвычайным ситуациям сняли уборку на видео и опубликовали его в Twitter. После удаления автомобили стали заметны значительные повреждения стены.
Авария Porsche на Porsche – еще один пример того, как важно держать свой автомобиль под контролем.