Авария произошла 21 августа вблизи Мадрида и, к счастью, обошлась без жертв.

Porsche Macan стоял запаркованный на одной из недалеко от Мадрида в Алькала-де-Энарес, и как говорят “никого не трогал”. Но 45-летняя водитель на Porsche Taycan 4S Cross Turismo задела его и подтолкнула так, что ее машина оказались под “Маканом”. А вместе они пробили кирпичную ограду. Случилось это в обед, когда другие испанцы уже отдыхали на сиесте.

На момент аварии в Macan никого не было. Водитель Taycan, 45-летняя женщина, не пострадала, но после аварии у нее случился приступ тревоги.

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Спасателям понадобилась помощь крана, чтобы разобрать эти завалы. Краном они подняли Macan, чтобы вытащить Taycan под ним. Местные службы по чрезвычайным ситуациям сняли уборку на видео и опубликовали его в Twitter. После удаления автомобили стали заметны значительные повреждения стены.

👉🏻 Ha ocurrido esta mañana en #AlcalaDeHenares y han intervenido #BomberosCM del #Parque23 de #ArgandadelRey.



👉🏻 Sólo ha habido una conductora atendida por una crisis de ansiedad y trasladada al Hospital por el #SUMMA112. pic.twitter.com/PPL7ho2XXU — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 20, 2022

Авария Porsche на Porsche – еще один пример того, как важно держать свой автомобиль под контролем.