Аварія сталася 21 серпня поблизу Мадрида та, на щастя, обійшлась без жертв.

Porsche Macan стояв запаркований на одній з недалеко від Мадрида в Алькала-де-Енарес, і як кажуть “нікого не чіпав”. Але 45-річна водійка на Porsche Taycan 4S Cross Turismo зачепила його та підштовхнула так, що її машина опинились під “Маканом”. А разом вони пробили цегляну огорожу. Сталося це в обід, коли інші іспанці вже відпочивали на сієсті.

На момент аварії в Macan нікого не було. Водійка Taycan, 45-річна жінка, не постраждала, але після аварії у неї стався напад тривоги.

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Рятувальникам знадобилася допомога крана, щоб розібрати ці завали. Краном вони підняли Macan, щоб витягнути Taycan під ним. Місцеві служби з надзвичайних ситуацій зняли прибирання на відео та опублікували його в Twitter. Після видалення автомобілі стали помітні значні пошкодження стіни.

👉🏻 Ha ocurrido esta mañana en #AlcalaDeHenares y han intervenido #BomberosCM del #Parque23 de #ArgandadelRey.



👉🏻 Sólo ha habido una conductora atendida por una crisis de ansiedad y trasladada al Hospital por el #SUMMA112. pic.twitter.com/PPL7ho2XXU — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 20, 2022

Аварія Porsche на Porsche — ще один приклад того, як важливо тримати свій автомобіль під контролем.