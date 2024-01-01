Водитель предложил взятку вместо штрафа 510 гривен и получил уголовное дело

Вчера, около 22 часов, на 33 км автодороги Киев - Харьков инспекторы остановили автомобиль Renault Master, водитель которого двигался с нарушением ПДД - не использовал ремень безопасности во время движения.

Патрульные сообщили водителю о выявленном правонарушении и административной ответственности за это. Штраф за такое нарушение составляет 510 грн. Однако мужчина хотел избежать админответственности, поэтому предложил полицейским взятку.

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Неоднократные предупреждения, что предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу - это уголовное правонарушение, что наказывается штрафом от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-68 тыс. грн) или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок, не помогли. Мужчина продолжал предлагать взятку.

Поскольку водитель игнорировал предупреждения и настаивал на своем, патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Штраф за непристегнутый ремень безопасности водителю также выписали - инспекторы вынесли постановление по ч. 5 ст. 121 КУоАП.