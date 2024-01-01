Водій запропонував хабар замість штрафу 510 гривень і отримав кримінальне провадження

Учора, близько 22-ї години, на 33 км автодороги Київ — Харків інспектори зупинили автомобіль Renault Master, водій якого рухався з порушенням ПДР — не використовував ремінь безпеки під час руху.

Патрульні повідомили керманича про виявлене правопорушення та адміністративну відповідальність за це. Штраф за таке порушення складає 510 грн. Однак чоловік хотів уникнути адмінвідповідальності, тож запропонував поліцейським хабар.

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Неодноразові попередження, що пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі — це кримінальне правопорушення, що карається штрафом від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-68 тис. грн) або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк, не допомогли. Чоловік продовжував пропонувати хабар.

Оскільки водій ігнорував попередження та наполягав на своєму, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Штраф за непристебнутий ремінь безпеки водію також виписали — інспектори винесли постанову за ч. 5 ст. 121 КУпАП.