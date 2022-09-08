Водитель Lamborghini Huracan разбил суперкар в полицейской погоне на 200 км/ч. Сотрудники ведомства предъявили нарушителю несколько серьезных обвинений.

На трассе Нового Южного Уэльса произошла погоня за Lamborghini Huracan, владелец которого не остановился по требованию полицейских. По данным ведомства, водитель суперкара проехал мимо патруля на скорости около 150 километров в час. При этом на шоссе действовало ограничение 70 километров в час.

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Инспекторы отправились в погоню за нарушителем, который пытался избежать преследования, разогнавшись до 210 километров в час, но потерпел неудачу.

В погоню за Huracan направили патрульный Chrysler 300. Несмотря на очевидное преимущество суперкара в характеристиках, водитель Lamborghini не справился с управлением на скорости 210 километров в час, в результате чего спровоцировал аварию с двумя автомобилями. После столкновения Huracan получил серьезные повреждения передней части кузова и колеса, а также левых дверей. В салоне суперкара сработали подушки безопасности.

Несмотря на ДТП, водитель и пассажир суперкара скрылись с места происшествия пешком. Однако сотрудники полиции задержали водителя Huracan, которого доставили в больницу с многочисленными травмами.

Оказалось, что гонщик ранее был лишен прав. Кроме того, его обвинили в превышении скорости, отказ от остановки по требованию полиции, а также опасном вождении и сопротивлении при аресте.