Водій Lamborghini Huracan розбив суперкар у поліцейській гонитві на 200 км/год. Співробітники відомства пред'явили порушнику кілька серйозних звинувачень.

На трасі Нового Південного Уельсу сталася погоня за Lamborghini Huracan, власник якого не зупинився на вимогу поліцейських. За даними відомства, водій суперкара проїхав повз патруль на швидкості близько 150 кілометрів на годину. При цьому на шосе діяло обмеження 70 кілометрів на годину.

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Інспектори вирушили в погоню за порушником, який намагався уникнути переслідування, розігнавшись до 210 кілометрів на годину, але зазнав невдачі.

У погоню з Huracan направили патрульний Chrysler 300. Незважаючи на очевидну перевагу суперкара в характеристиках, водій Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 210 кілометрів на годину, внаслідок чого спровокував аварію з двома автомобілями. Після зіткнення Huracan отримав серйозні пошкодження передньої частини кузова та колеса, а також лівих дверей. У салоні суперкара спрацювали подушки безпеки.

Незважаючи на ДТП, водій та пасажир суперкара втекли з місця пригоди пішки. Однак співробітники поліції таки затримали водія Huracan, якого доправили до лікарні з численними травмами.

Виявилося, що гонщик раніше був позбавлений прав. Крім того, його звинуватили у перевищенні швидкості, відмові від зупинки на вимогу поліції, а також небезпечному водінні та опорі при арешті.