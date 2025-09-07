Водитель забыл младенца в люльке на крыше и уехал

На обследование полуторамесячного мальчика, который получил телесные повреждения, водители и прохожие вызвали карету скорой медицинской помощи. Отец ребенка поехал дальше, забыв о сумке с сыном.

Об этом случае, произошедшем 5 сентября в 15:45 на улице Казацкой во Львове, говорится на ФБ-странице полицейского ведомства. Мужчине уже сообщено о подозрении.

Оперативники криминальной полиции и следователи Львовского районного управления полиции №1, которые приехали по вызову прохожих, быстро установили владельца автомобиля Volkswagen Passat. Им оказался 47-летний львовянин, из-за невнимательности которого травмировался ребенок.

Читайте также Продавец американских авто получил 4 миллиона долларов и исчез

Бригада скорой медицинской помощи сработала профессионально. Врачи-травматологи стационара, куда доставили младенца, диагностировали у мальчика ушибы и другие телесные повреждения.

Досудебное расследование продолжается. О состоянии водителя не сообщается. Речь идет лишь о том, что ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.