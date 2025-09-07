Укр
Водій забув немовля в люльці на даху й поїхав

У Львові водій забув про тимчасово поставлену на дах машини люльку з немовлям, завів машину й поїхав. Переноска з дитинчам впала на узбіччя і це помітили інші водії та перехожі, але не батько...
На обстеження півторамісячного хлопчика, котрий отримав тілесні ушкодження, водії та перехожі викликали карету швидкої медичної допомоги. Батько дитини поїхав далі, забувши про люльку та сина.

Про цей випадок, що стався 5 вересня о 15:45 на вулиці Козацькій у Львові, йдеться на ФБ-сторінці поліцейського відомства. Чоловіку вже повідомлено про підозру.

Оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №1, котрі приїхали за викликом перехожих, швидко встановили власника автомобіля Volkswagen Passat. Ним виявився 47-річний львів’янин, через неуважність якого травмувалася дитина.

Бригада швидкої медичної допомоги спрацювала професійно. Лікарі-травматологи стаціонару, куди доставили немовля, діагностували у хлопчика забої та інші тілесні ушкодження.

Досудове розслідування триває. Про стан водія не повідомляється. Йдеться лише про те, що йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

